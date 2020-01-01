كورونا يهدد ديربي إيطاليا والدوري الأوروبي

مباريات عديدة تم تأجيلها بسبب تفشي المرض

أفادت تقارير في الإعلام الإيطالي أن عددا ً من المباريات الأسبوع الحالي والمقبل محل شك من إقامتها في ظل تفشي فيروس كورونا شمال البلاد.

وحتى الآن، تم تأجيل أربع مباريات من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، وعدد آخر من لقائات الدرجات الأخرى بعد انتشار الفيروس في ميلانو وعدد من المقاطعات المحيطة.

وبحسب "لاجازيتا"، فأكثر المباريات التي أصبحت مهددة بالإلغاء والتأجيل هذا الأسبوع أيضاً مقابلة إنتر أمام لودوجوريتس لحساب إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي.

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وسبق وانتصر إنتر ذهاباً بهدفين نظيفين على الفريق البلغاري، ويفترض أن يقام لقاء العودة مساء الخميس المقبل على ملعب "جيوسيبي مياتسيا" بميلانو.

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مباريات أخرى أيضاً دخلت دائرة التهديد هي قمة الجولة المقبلة من السيري آ بين يوفنتوس وإنتر في ديربي إيطاليا، وميلان أمام جنوى بنفس الجولة بعد ارتفاع أعداد المصابين في ميلانو وتورينو.

وتكمن المشكلة في تأجيل اللقائات في عدم وجود موعد لإقامتها بسبب ازدحام الرزنامة، ووجود توقف دولي في الشهرين المقبلين، مما يضع احتمالية إقامة مباريات دون جماهير، بحسب الصحيفة.

موقع "إف سي إنتر نيوز" كشف أن لودوجوريتس تقدم بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي بضمان سلامة لاعبيه وجمهوره، وطالب بنقل المباراة من ميلانو.

وستقام مباراتان فقط مساء الأحد من الدوري الإيطالي هما مقابلة لاتسيو في ضيافة جنوى، وروما أمام ليتشي بالعاصمة الإيطالية جنوب البلاد.