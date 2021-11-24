مرشح النصر يقترب من تدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحيفة أنّ نادي مانشستر يونايتد أجرى محادثات مع مرشح جديد لتدريب الفريق وذلك خلفًا لأولي جونار سولشاير الذي أقيل مؤخرًا.

مانشستر يونايتد أقال مدربه سولشاير بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها كانت الهزيمة أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ليتولى مايكل كاريك، لاعب الفريق السابق مهمة تدريب مانشستر يونايتد لحين التعاقد مع مدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.

والعديد من الأسماء كانت ارتبطت بالفعل لقيادة الشياطين الحمر، منهم تين هاج، مدرب أياكس وماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان.





من هو المرشح الجديد؟



بحسب ما نشرته صحيفة "ذا ناشونال" فإن مانشستر يونايتد أجرى مقابلة مع المدرب الفرنسي، رودي جارسيا لمنصب مدير فني مؤقت.



جارسيا الذي كان قريبًا من تدريب نادي النصر السعودي يتملك مسيرة تدريبية مبهرة، في العديد من الأندية الفرنسية أبرزها ليل ومارسيليا وليون.



وهو الأمر الذي يجعله مرشحًا قويًا كمدرب مؤقت في الوقت الحالي بالنسبة لليونايتد لحين تفرغ أحد المرشحين الأساسين في الصيف.



ما هو موقف بوتشيتينو وتين هاج؟

لايزال يرتبط كلا المدربين بعقود رفقة فرقهم والتخلي عن منصبهم في خضم الموسم هو أمر من المستبعد حدوثه في الوقت الحالي وهذا ما أكده الثنائي في تصريحاتهم.

وقال بوتشيتينو في تصريحات لراديو "مونت كارلو" عن تدريب مانشستر:"عقدي هنا حتى عام 2023، ولا أقول شيئًا مختلفًا، أنا سعيد جدًا في باريس سان جيرمان، هذه حقيقة".

بينما رد تين هاج على شائعات ارتباطه بمانشستر في المؤتمر الصحفي: "من الرائع أن يرتبط اسمك بنادٍ مثل مانشستر يونايتد ولكن لم يتحدث معي أحد على الإطلاق".

وأضاف "أنا منشغل مع أياكس وأخطط للفوز بالألقاب هنا".

من هو رودي جارسيا؟

يعتبر جارسيا واحد من أشهر المدربين في الدوري الفرنسي، وقد درب فيه 6 أندية دفعة واحدة، آخرها ليون بالإضافة لتجربة سابقة مع فريق روما الإيطالي.

بدأ رودي جارسيا حصد البطولات لأول مرة كمدرب مع ليل خلال موسم 2010-2011، عندما جمع ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ولم يحقق رودي جارسيا بعدها أي لقب، لكنه كان قريبًا من تحقيق لقب الدوري الأوروبي رفقة مارسيليا الفرنسي في نسخة 2017-2018، عندما خسر النهائي من أتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة مقابل لاشيء.

ماذا حدث بين النصر وجارسيا؟

بعد خسارة في الكلاسيكو من الاتحاد في الدوري السعودي في سبتمبر، أعلن نادي النصر عن إقالة مدربه مانو مينيزيس من إدارة الفريق.

أبرز المرشحين لخلافة مينيزس كان رودي جارسيا، وبدأت بالفعل المفاوضات بين الطرقين قبل أن يرفض المدرب الفرنسي عرضين ويصبح خارج حسابات النادي السعودي.

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