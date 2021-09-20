من هو رودي جارسيا؟ وهل يصبح مدرب النصر الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن رودي جارسيا المرشح لأن يكون مدرب النصر الجديد خلفًا لمانو مينيزيس الذي أقيل بعد الخسارة من الاتحاد في الدوري السعودي 2021-22

بعد خسارة في الكلاسيكو من الاتحاد في الدوري السعودي، أعلن نادي النصر عن إقالة مدربه مانو مينيزيس من إدارة الفريق.

بدأ مينيزيس مشواره مع النصر في أبريل الماضي، وجاء كمنقذ للفريق الذي كان لا يقدم المأمول منه على صعيد الدوري السعودي، فقاده البرازيلي في دوري أبطال آسيا 2021 ونجح في التأهل عن مجموعته القوية.

لكن مسيرة العالمي تحت راية البرازيلي لم تكن بنفس المستوى، حيث فشل الفريق في اللحاق بركب التأهل للآسيوية مع نهاية الموسم الماضي، وكانت البداية سيئة في الموسم الجديد.

عدد من المرشحين في الوقت الحالي لخلافة مينيزيس، لكن بحسب الأخبار الواردة فإن أقرب المرشحين هو رودي جارسيا، فمن هو وهل يصبح مدرب النصر الجديد؟ الإجابة تجدها في هذا التقرير..

بعد إقالة مانو مينيزيس.. من يكون مدرب النصر الجديد؟

من هو رودي جارسيا؟

رودي جارسيا هو مدرب فرنسي الجنسية، ولد في مدينة نيمورس في 20 فبراير 1964.

لعب جارسيا كرة القدم، وبدأ مسيرته كلاعب مع نادي كوربيل إيسونيس في الأعمار السنية، ومنه انتقل إلى فيري تشاتيلون ثم إلى ليل الذي ظهر معه لأول مرة على مستوى الفريق الأول.

انتقل من نادي ليل إلى كان بعد ذلك، ومنه إلى مارتيجيس، وأنهى مسيرته في الفريق الذي بدأ فيه وهو طفل نادي كوربيل إيسونيس.

كما بدأ ممارسة كرة القدم بدأ التدريب في نفس الفريق، وكان ذلك في الفترة بين 1994 و1998 ثم انتقل إلى سانت إيتيان في 2001، لكنه سرعان ما رحل.

أصبح رودي جارسيا مدرب ديجون في 2002، وظل معه حتى 2007، عندما انتقل إلى لو مان وقضى معه موسم واحد قبل العودة إلى ليل كمدرب.

قضى مع ليل 5 سنوات بين 2008 و2013، ثم انتقل إلى روما ورحل منه في 2016 إلى مارسيليا الذي قضى معه 3 سنوات قبل أن يخوض مغامرته الأخيرة التي كانت مع ليون في الفترة بين 2019 و2021.

ما هي أرقام رودي جارسيا؟

خاض رودي جارسيا 875 مباراة مع جميع الفرق التي دربها، فاز في 423 منها وتعادل في 227 وخسر 225.

الفريق المباريات الفوز التعادل الخسارة سانت إيتيان 17 5 4 8 ديجون 220 99 61 60 لو مان 44 18 11 15 ليل 256 129 67 60 روما 118 61 34 23 مارسيليا 142 69 32 41 ليون 78 42 18 18 المجموع 875 423 227 225

كم عدد بطولات رودي جارسيا؟

عرف رودي جارسيا الطريق للتويج كمدرب لأول مرة مع ليل في 2010-11، عندما جمع ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

لم يحصل جارسيا بعد ذلك على أي بطولة، لكنه كان قريبًا من الدوري الأوروبي مع مارسيليا في 2017-18، لكنه خسر النهائي من أتلتيكو مدريد.

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هل يُصبح رودي جارسيا مدرب النصر الجديد؟

لا يوجد أي حديث رسمي حتى الآن عن هوية مدرب النصر الجديد، وهناك العديد من المرشحين بالفعل.

لكن بحسب التقارير المنتشرة، فإن إدارة نادي النصر بدأت بالفعل خط التفاوض مع رودي جارسيا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الميدان الرياضي، حيث أكدت أن هناك اجتماع انعقد بالفعل بين أحد أعضاء إدارة العالمي ووكيل أعمال المدرب الفرنسي.

حتى الآن لا يمكن معرفة مدرب النصر الجديد، وما علينا إلا انتظار أيام وربما ساعات لمعرفته.