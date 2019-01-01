مرشح آخر يغلق الباب في وجه إمكانية تدريبه لأرسنال

من يكون مدرب أرسنال المقبل يا تُرى؟

وضع باولو سوزا، المدير الفني لبوردو، حدًا للشائعات التي ربطته بتدريب أرسنال في المرحلة المقبلة، إذ أكد على أن فكرة مغادرته النادي الفرنسي لا تدور في ذهنه وشدد على سعادته الكبيرة مع فريقه الحالي.

اسم سوزا قد برز كخيار بديل لأوناي إيمري حسبما روّت الصحف الإنجليزية في الأسبوع الماضي، إلى جانب عدد من الأسماء مثل كارلو أنشيلوتي ومايكل أرتيتا وماسيميليانو أليجري وغيرهم.

بعض الصحف ذهبت للقول أن إدارة الجانرز قد بدأت بالفعل التفاوض مع سوزا ومنحته عرضًا ليكون خليفة إيمري، لكن المدرب البرتغالي يبدو وأن قراره بات واضحًا بالاستمرار داخل الليج آ وعدم الرحيل إلى ملعب الإمارات.

سوزا في تصريحات للصحافة مساء الجمعة تحدث حول الأمر بوضوح وقال "أنا هُنا في بوردو، أُركز فقط على الأمور التي يمكنني أن أسيطر عليها. لقد اتخذت القرار، وليس وكيل أعمالي من يتخذه.".

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وأتم "أحاول أن أقيم زواجًا عظيمًا بيني وبين هذا النادي (بوردو)، إنها ليست عملية نفاذ صبر حتى أرحل.".

ويعيش سوزا مع بوردو حالة مميزة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، وتبدو الأمور على ما يرام له بفرنسا لا سيما وأنه يحظى بدعم جماهيري كبير للغاية.

يجدر الإشارة إلى أن فريدي ليونبيرج هو من يشرف على تدريب أرسنال بصورة مؤقتة حاليًا، في الوقت الذي يتصدر اسم كارلو أنشيلوتي الأسماء المرشحة لتدريب الفريق اللندني خلال الأيام المقبلة بعد إقالته من تدريب نابولي مؤخرًا.