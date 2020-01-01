مرتضى منصور في الكلمة الافتتاحية: قناة الزمالك لن تهاجم أحدًا

انطلاق قناة نادي الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن افتتاح قناة النادي بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، استعدادًا لعرض خطة برامج تغطي جميع أخبار الفرق.

وقال مرتضى منصور في الكلمة الافتتاحية لقناة النادي: "مبروك لجماهير الزمالك في مصر والعالم العربي والعالم كله، حلم الملايين يتحقق، الحمد لله أنا سعادتي لا توصف لأن حلمنا كلنا هي قناة الزمالك".

وأضاف: "قناة الزمالك ستعبر عن طموحاته وآماله وتعرض بطولاته وتاريخه المشرف الذي بدأ من 1911 لحد اليوم، مبروك للجماهير قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة".

وأردف منصور: "إن شاء الله تكون قناة موضوعية لن نهاجم أحد وهدفنا الدفاع عن مصلحة الزمالك وإظهار بطولاته وإسعاد جماهيره على بركة الله تبدأ القناة".

وتضم القناة الكثير من نجوم الزمالك التاريخيين، على رأسهم خالد الغندور وعبدالحليم علي وأحمد عبدالحليم وحمادة عبداللطيف وحازم إمام.

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الزمالك يواجه نظيره مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبلة على ملعب "السلام" ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا لحسم تأهله.