محمد عواد ردًا على رغبته في الرحيل: "دكة الزمالك شرف"

عواد ابتعد عن التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة الأخيرة

رد محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أنباء رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للأبيض.

وابتعد عواد عن التشكيل الرسمي للزمالك لحساب محمد أبو جبل، بعد تقديم الأخير مستوى أكثر من رائع في المباريات التي حرسها مؤخرًا.

عواد قد انضم للزمالك منذ بداية الموسم الجاري، من أجل دعم الفريق الأبيض بعد قضاء موسمًا في الدوري السعودي للمحترفين كان ناجحًا إلى حد ما.

ورد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أنباء رغبة رحيل عواد قائلًا: "طبعًا مفيش الكلام دا".

وجاء دور محمد عواد لتوضيح الأمر، حيث قام بتأكيد حديث إسماعيل يوسف قائلًا: "قولهم يا أبو الكباتن، دكة الزمالك شرف وكلنا في خدمة الكيان".

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ويسعى الزمالك لاستمرار الانتصارات خلال المرحلة المقبلة والمنافسة الموسم الحالي على بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

ويواجه الزمالك بعد غدًا الجمعة أمام مازيمبي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا حيث الفوز يضمن له الصعود بشكل رسمي دون الانتظار للجولة الأخيرة.