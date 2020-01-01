مرتضى منصور يتهم عباس والجنايني بحرمان الزمالك من مستحقاته المالية

أزمة كبيرة يعيشها الزمالك مع موظفيه ولاعبيه

اتهم مرتضى منصور رئيس الزمالك الثنائي ممدوح عباس وعمرو الجنايني بالتسبب في حرمان النادي من الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وما ترتب على ذلك من عدم دفعه رواتب موظفيه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ورغم الحالة الفنية الممتازة للزمالك خلال فبراير ونجاحه في الفوز بكأسي السوبر الأفريقي والمحلي على حساب الترجي التونسي والأهلي، وانتصاره ذهابًا على الترجي 3-1 في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن المشاكل المالية مازالت موجودة وقد ظهرت للسطح مجددًا خلال الساعات الأخيرة.

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وامتنع لاعبو الفريق الأبيض عن نزول التدريب لعدم حصولهم على الجائزة المالية المقررة بعد تتويجهم ببطولتي السوبر، وبعدها تظاهر عددًا من موظفي النادي احتجاجًا على عدم تلقيهم رواتبهم خلال الأشهر الأخيرة.

مرتضى منصور تحدث عبر قناته الخاصة على يوتيوب متهمًا رئيس الزمالك السابق "ممدوح عباس" ورئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري "عمرو الجنايني" بالتسبب في عدم قدرة النادي تحصيل مستحقاته المالية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

إذ قال "الزمالك لديه أموال مستحقة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدر بـ12 مليون جنيهًا مصريًا تقريبًا، لكني لا أستطيع تحصيلها لأنه سيتم الحجز عليها من جانب ممدوح عباس حال حولت لحسابات النادي البنكية".

أضاف "أرسل إلى حساب اتحاد الكرة ما يقرب من 8 ملايين جنيه لكن عمرو الجنايني أخذهم ليخنق النادي ماليًا، ليست لدي مشكلة في تظاهرة العمال والموظفين، أزيلوا الحجز الذي قام به ممدوح عباس عن حسابات النادي وأنا سأعطي العمال رواتبهم. من يحمي ممدوح عباس ويُمكنه من القيام بهذا الحجز".

وأتم حديثه قائلًا "المؤامرات على الزمالك من كل اتجاه ومستمرة 24 ساعة. أبلغت وزير الرياضة بما يحدث وأحمله المسؤولية، لأني أنفق على فريق كرة قدم وعمال وموظفين ومنشآت".