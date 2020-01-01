محمد بركات يستبعد استدعاء كهربا لمباراتي مصر وتوجو

مصر ستواجه توجو مرتين في نهاية مارس

استبعد محمد بركات مدير المنتخب المصري استدعاء محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لمباراتي الفراعنة أمام توجو في تصفيات أمم افريقيا، كما فتح الباب لضم أكثر من لاعب من المنتخب الأولمبي المصري وعلى رأسهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

وغاب كهربا عن مباراة الأهلي أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم أمس السبت لاستبعاده بقرار من المدرب رينيه فايلر، وقد قرر المدرب السويسري إبعاده كذلك عن موقعة الإياب التي ستُلعب السبت القادم في بريتوريا.

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ولم يكشف الأهلي عن سبب استبعاد كهربا، إذ تحدثت تقارير صحفية عن عدم جاهزيته من الناحية الفنية والذهنية لخوض اللقاء، وزعمت تقارير أخرى تجميده عن اللعب عقابًا له على سلوكه خلال مواجهة الزمالك في السوبر المصري والذي على أثره أوقفه الاتحاد المصري لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

بركات تحدث عن الأمر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية النهار المصرية، إذ قال "معسكر منتخب مصر سيبدأ في 23 مارس بعد عودة الأهلي والزمالك من مباراتي دوري أبطال أفريقيا، المباراة الأولى ستكون يوم 26 مارس في القاهرة ومن ثم سنتوجه عبر طائرة خاصة بعد ساعات منها إلى توجو لخوض لقاء الإياب في 29 مارس".

أضاف "على المستوى الشخصي أرى أن إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم سيؤثر عليه سلبًا وعلى اختياره للمنتخب، لكن بالنسبة للمدرب حسام البدري فلا أعلم ما قراره النهائي تجاه استدعاء كهربا".

"الطبيعي أن أي لاعب يتم إيقافه وسيغيب عن اللعب لا يتم استدعاءه للمنتخب، حتى مباراة الأهلي في أفريقيا أمس لم يلعبها ولن يلعب القادمة كذلك، لذا على الأرجح أن عدم لعبه سيجعله خارج حسابات حسام البدري".

وأجاب بركات قائلًا عن سؤال يتعلق بضم رمضان صبحي ونجوم المنتخب الأولمبي "رمضان صبحي لم يُشارك مع الأهلي حتى الآن، ولا نعلم الكثير حول إصابته التي كنا نظن أنها بسيطة، الأيام القادمة حتى موعد المعسكر ستُحدد ذلك الأمر، إذ تعتمد دعوته للمنتخب على مشاركته مع الأهلي في المباريات".

"نتابع عددًا من لاعبي المنتخب الأولمبي لاختيار بعضهم للمنتخب الأول حسب رؤية المدرب حسام البدري، أبرزهم مصطفى محمد وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح".