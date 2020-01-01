مراوغات دوري الأبطال.. نيمار يعادل رقم ميسي التاريخي

نيمار ينضم للرقم الذي تقاسمه ميسي وزانيتي لسنوات

عادل نيمار الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي وخافيير زانيتي كأكثر عدد مراوغات في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار قد لعب دورًا هامًا في فوز باريس سان جيرمان مساء أمس على أتالانتا بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، وبعد أن احتفل بتأهل فريقه للدور نصف النهائي لأول مرة منذ سنوات، كان عليه الاحتفال برقمه الخاص أيضًا.

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وقدم نيمار مساء أمس 16 مراوغة ناجحة أمام لاعبي أتالانتا طوال الـ 90 دقيقة، كأعلى رقم في مسابقة دوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

— ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2020

أما بالنسبة لخافيير زانيتي، فيرجع رقمه القياسي إلى عام 2003، في مواجهة بين إنتر و دينامو كييف الأوكراني.

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يذكر أن نيمار قد راوغ 14 مرة في مباراة واحدة موسم 2017 في المباراة التي جمعت بين برشلونة ويوفنتوس، في موسمه الأخير مع الفريق الكتالوني.