الخليفي: نيمار ومبابي مستمران مع باريس سان جيرمان مدى الحياة

تصريحات الخليفي بعد إقصاء باريس سان جيرمان لأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

كشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ، موقف الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه تحت رئاسة ناصر الخليفي.

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وربطت التقارير الصحفية فريق برشلونة بالتعاقد مع نيمار وريال مدريد بضم مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف الجاري أو صيف 2021.

لكن الخليفي خرج في تصريحات مع راديو مونت كارلو لينفي الأمر بقوله: " نيمار ومبابي أحد أفضل الاعبين في العالم، ولكن الفوز جاء بفضل مجهود جماعي ولا يمكن نكران ما قدّمه البرازيلي".

وتابع: "أنا سعيد لامتلاك نيمار ومبابي وسوف نحاول الحفاظ عليهما للبقاء في صفوف باريس سان جيرمان مدى الحياة".

رئيس النادي الفرنسي أشار إلى المباراة كانت عظيمة والفوز جاء بشكل ساحر خاصة وأنّ الليلة ذكرى مرور 50 عامًا على تأسيس باريس سان جيرمان.

وأردف: "لم يكن الفوز سهلًا، ولكننا قدمنا كل ما لدينا في الملعب لأجل الفوز بالمباراة، أنا فخور للغاية لأننا وصلنا إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ شراء النادي في 2011 وحاليًا نفكر في النهائي".

واختتم: "كنا بحاجة إلى الفوز وتغيير العقلية، أنا فخور باللاعبين والطاقم التدريبي، ولا نود فقط تغيير عقلية اللاعبين ولكن عقلية الصحافة التي لا تثق في قدرة باريس سان جيرمان على المضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا".

وسوف يواجه باريس سان جيرمان الفائز من أتلتيكو مدريد ولايبزيج يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.