مد العمل بقانون التغييرات الخمسة للموسم المقبل بشروط

هل من الحكمة؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تمديد استعمال خيار الخمسة تبديلات في كل مباراة حتى صيف عام 2021 لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وكان الفيفا قد أقر استعمال خمسة تبديلات في المباراة بدلًا من 3 بدايةً من مايو الماضي بسبب ضغط المباريات بعد التوقف الطويل لكرة القدم، وكذلك في ظل درجة الحرارة المرتفعة في شهور الصيف.

المُعلن كان أن القرار سيستمر حتى نهاية هذا الموسم فقط، لكن بحسب الإعلان الجديد فإن الأمر مستمر حتى يوليو 2021، على أن يمتلك كل اتحاد محلي الحق في اعتماد التعديل أو العودة إلى نظام 3 تبديلات.

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فيفا في بيان رسمي قال "بعد القرار المتخذ في مايو باستخدام الأندية 5 تبديلات، وافق مجلس فيفا على مراجعة إمكانية تمديد هذا الخيار لمدة أطول".

"وبناء على مراجعة متعمقة والتي تضمنت تعليقات أصحاب المصالح وتحليلًا لتأثير فيروس كورونا على تقويم ومواعيد المسابقات، قرر المجلس توسيع وتمديد مدة استعمال خيار الخمس تبديلات في المسابقات المقرر إتمامها 31 يوليو 2021، والمسابقات الدولية في يوليو وأغسطس من العام نفسه."

وستستمر القواعد المتبعة كما هي، فسيتم إجراء التبديلات على 3 فترات داخل المباراة تجنبًا لإضاعة الوقت، على ألا يُحتسب التبديل بين الشوطين من ضمن تلك الفترات الثلاث.

وفي نهاية البيان، أكد فيفا أيضًا على أن تأثير وباء كورونا على كرة القدم سيظل قيد المراجعة بصورة دورية لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بقاعدة التبديلات مستقبلًا.

الجدير بالذكر أن منافسات موسم 2019-2020 سوف تنتهي في شهر أغسطس بنهاية دوري أبطال أوروبا، وقد أعلنت ألمانيا عن استئناف دورياتها بدايةً من 15 سبتمبر على أن تكون النهاية في مايو، أي قبل شهر من بطولة كأس الأمم الأوروبية، الأمر الذي من شأنه ضغط المباريات أكثر وأكثر في كل البلدان.