رسميًا.. تحديد مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022

كأس العالم 2022 في قطر.. الزمان والمكان أصبحا جاهزين

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر رسميًا موعد الانطلاق الرسمي للبطولة وموعد انتهائها، وكذلك الملاعب المحددة لإقامة المباريات بما فيها الافتتاح والنهائي.

وستقام منافسات كأس العالم 2022 في قطر في فصل الشتاء لأول مرة، وذلك بسبب الأجواء الحارة في شبه الجزيرة العربية والتي ستصعب من اللعب في فصل الصيف.

وبشكل رسمي، ستنطلق البطولة في الحادي والعشرين من نوفمبر من العام بعد المقبل من خلال مباراة الافتتاح على ملعب البيت والذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.

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وسيوافق الحادي والعشرين من نوفمبر من عام 2022 يوم الإثنين، وستقام المباراة في الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر، الحادية عشر ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.

أما بخصوص مباريات دور المجموعات، فستقام بواقع 4 مواجهات في اليوم الواحد، تلك التي تبدأ في الواحدة ظهرًا،ثم الرابعة عصرًا، والسابعة والعاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

وأخيرًا، بخصوص المباراة النهائية فستقام في الساعة السادسة مساء بتوقيت البلد المضيفة في الثامن عشر من ديسمبر من العام 2022،على استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.

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يذكر أن قطر تعد الدولة العربية الأولى التي تستضيف منافسات كأس العالم، في حدث سيكون تاريخيًا للشرق الأوسط ولمنطقة الخليج العربي.