مدير لاتسيو يوضح سبب الانسحاب من صفقة جيرو

بعد الاهتمام به في آخر ساعات الميركاتو الشتوي

أوضح المدير الرياضي للاتسيو إيجلي تاري، بشكل مُقتضب، سبب تراجع الإدارة عن فكرة التعاقد مع مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو قبل غلق الميركاتو الشتوي.

وارتبط اسم مهاجم أبطال العالم بأكثر من نادٍ إيطالي، أبرزهم لاتسيو وإنتر، لكن في نهاية المطاف، ظل المهاجم الثلاثيني في "ستامفورد بريدج" حتى إشعار آخر.

وأعطى المسؤول عن ملف التعاقدات في كتيبة النسور، إجابة دبلوماسية على سؤال شبكة (DAZN)، بخصوص صحة ما كان يتردد عن اهتمام النادي بمهاجم مونبيلييه السابق.

المزيد من الفرق

وقال للشبكة الشهيرة قبل مواجهة فيرونا في الدوري الإيطالي "قمنا بتقييم الموقف، إذ لدينا قائمة قوية وكنا نحاول جلب لاعب آخر في الخط الأمامي قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية".

وكيله: إيموبيلي أفضل رأس حربة في أوروبا

وختم حديثه المقتضب "فعلنا ذلك بسبب بعض المخاوف المتعلقة بالإصابة. هل كل شيء"، في إشارة واضحة منه إلى أن الفريق لن يكون بحاجة لمهاجمين جدد بعد عودة المصابين.

ولا يعول المدرب سيموني إنزاجي على خواكين كوريا بداعي الإصابة، لذلك يعتمد على كايسيدو في الخط الأمامي جنبًا إلى جنب مع شيرو إموبيلي.

ويسعى لاتسيو للفوز على فيرونا في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 للدوري الإيطالي، ليطيح بإنتر من مركز الوصيف، حيث يحتل الآن المركز الثالث برصيد 49 نقطة، على بعد نقطتين ومباراة أقل من أفاعي "جوسيبي مياتزا".