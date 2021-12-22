مدير الكرة في برشلونة يكشف شرط ضم لاعبين جدد في يناير

كشف ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، عن موقف النادي الكتالوني من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة يعاني بالعديد من المراكز، وبحاجة لدعم فريق المدرب تشافي هيرنانديز من أجل المنافسة بشكل أفضل لما تبقى من الموسم الحالي.

ومن جانبه علق أليماني على ما سيفعله ناديه، بعد تعادل برشلونة بهدف لكل فريق، أمس، الثلاثاء، مع إشبيلية في الدوري الإسباني

ماذا قال أليماني؟

مدير الكرة ببرشلونة قال ببداية حديثه:"لقد كنا متفوقين بشكل واضح من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، نحتاج فقط إلى إنهاء الهجمات".

وأضاف:"الفريق يظهر ما يفكر فيه تشافي، علينا أن نكون راضيين عن الصورة التي أظهرها الفريق وتطوره بشكل عام".

وأما عن الانتقالات:"هناك العديد من الواجبات التي يجب علينا القيام بها، ولكن يجب النظر إلى اللعب المالي النظيف، ونحن واضحون جدًا بشأن اللاعبين الذين نريدهم".

كيف يتحرك برشلونة في الميركاتو الشتوي؟

العديد من التكهنات تتجه في الوقت الحالي حول وضع أولوية مركز المهاجم الصريح على حساب أي مكان آخر بعد اعتزال سيرخيو أجويرو.

بيير أوباميانج وإدينسون كافاني وفيران توريس من أهم الأهداف لبرشلونة، بالإضافة لصانع الألعاب المغربي حكيم زياش، الذي يوجد أنباء حول إمكانية ضمه من تشيلسي على سبيل الإعارة.

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