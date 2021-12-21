برشلونة وإشبيلية .. أول الغيث وأن تأتي متأخرًا يا تشافي

سقط برشلونة، في فخ التعادل أمام إشبيلية، بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

المباراة شهدت تحسن كبير في مستوى الفريق الكتالوني، تحت قيادة تشافي هيرنانديز، ولكنه لازال يعاني من الكثير من المشكلات، لعل أبرزها إيجاد حلًا لمشكلة المهاجم الصريح، والذي يسعى لحلها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واستمرت معاناة برشلونة الهجومية، مع استمرار غياب ممفيس ديباي بسبب الإصابة، واعتماد تشافي على المهاجم الشاب فيران جوتجلا، الذي يعمل جاهدًا على اكتساب الخبرة المطلوبة للمشاركة مع الفريق الأول ومعه الجناح عبد الصمد الزلزولي.

على الجانب الآخر، اعتمد إشبيلية على الهجمات المرتدة لمباغتة برشلونة، خاصة في الشوط الثاني بعد طرد مدافعه كوندي، وتأثر أداء الفريق بشكل ملحوظ بعد تلك البطاقة الحمراء.

أن تأتي متأخرًا يا تشافي

يومًا بعد يوم تظهر لمسة تشافي مع برشلونة، ويتحسن الأداء نسبيًا وتم حل بعض المشكلات، ولكن حتى الآن يقف تشافي عاجزًا أمام حل مشكلة إنهاء الهجمات واستغلال الفرص.

عدم وجود من يتمكن من التسجيل من أنصاف الفرص في البلوجرانا، هي أكثر ما يؤرق تشافي هيرنانديز، وسيعمل على حل تلك الأزمة بكل جهده في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة مع عدم اقتناعه بمهاجم الفريق لوك دي يونج الذي لم يحصل إلا على دقائق معدودة في مباراة الليلة بالرغم من النقص العددي لفريقه السابق.

ومازال يعاني دفاع الفريق الكتالوني، من مشاكل التمركز في الكرات الثابتة، وظهرت هذه النقطة بشكل ملحوظ في هدف إشبيلية اليوم، ومباراة إلتشي السابقة.

ولكن ما مميز برشلونة في مباراة الليلة، هي اكتساب الروح التي كان يفتقدها الفريق في الكثير من المباريات هذا الموسم، ومحاولاته حتى الدقيقة الأخيرة وخلق العديد من الفرص من كافة جوانب الملعب.

كما استمر تحسن الفريق في لعب الكرات الركنية للمبارة الثانية على التوالي، واستغلالها بشكل جيد، فنجح الفريق في التسجيل من ركلة ركنية، كما حدث في مباراة إلتشي الأخيرة.