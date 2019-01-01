مدير اتحاد كلباء يُلمح للتعاقد مع بلعمري

مدافع الشباب قريب من دوري الخليج العربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألمح موسى حطب مدير الفريق الأول في اتحاد كلباء لتعاقد ناديه مع جمال بلعمري مدافع الشباب السعودي.

وارتبط المدافع الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة بالانتقال للفريق الإماراتي، لكن ظلت أخباره تتأرجح بين التأكيد والنفي، خاصة أنه مازال مرتبطًا بناديه السعودي بعقد يمتد لعامين قادمين.

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وزعمت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة للغاية وأنه لا يتبقى سوى خطوة واحدة للإعلان رسميًا عن الصفقة وهي قدوم اللاعب للإمارات وخضوعه للفحوصات الطبية المعتادة.

ودعم موسى حطب تلك الأخبار بقوله لصحيفة البيان الإماراتية أن ناديه سيتعاقد مع مدافع عربي ومهاجم أجنبي.

يُذكر أن بلعمري متواجد حاليًا مع منتخب بلاده الجزائر استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في مصر بعد عدة أيام.