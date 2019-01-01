محمد جمال: شكرًا للجزيرة، فخور بالانضمام لـ "النادي الحلم"

لاعب العين الجديد يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن العين تعاقده مع محمد جمال حتى عام 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجزيرة، وقد أبدى اللاعب سعادته البالغة بتلك الخطوة واصفًا الزعيم الإماراتي بنادي الأحلام.

وأكد لاعب الوسط إصراره على بذل قصارى جهده مع العين واللعب بكل حماس وروح قتالية للمساهمة مع زملائه في تحقيق أهداف النادي وإسعاد "الأمة العيناوية".

مضيفًا حول سير المفاوضات "يختلف الأمر لدى أي لاعب في مرحلة المفاوضات، وتحديدًا خلال دراسة العروض التي يحصل عليها بالتزامن مع نهاية عقده، وذلك عندما يظهر العين رغبته في ضمه إلى صفوفه، لأنه النادي الحلم، الذي يتمنى الجميع الانتماء إليه قياسًا بتاريخه وإنجازاته والقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها".

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"والتفكير هنا لن يقتصر على الحسابات المالية إطلاقًا بقدر ربط مسيرتك الكروية بأمجاد جديدة وتعزيز رصيد إنجازاتك على الصعيدين المحلي والقاري في المستقبل، لذلك المفاوضات مع العين كانت محسومة بالنسبة لي لأن رغبة إدارة هذا الكيان التقت برغبتي في الانتماء إليه، والحقيقة أود أن أشكر هنا إدارة نادي العين التي وفرت كافة المتطلبات الخاصة بتطوير أدائي فضلًا عن إدارتها ملف المفاوضات باحترافية عالية خلال الفترة الماضية”.

واصل صاحب الـ25 عامًا حديثه للموقع الرسمي للعين موجهًا شكره لناديه السابق "الجزيرة" وإدارته وجماهيره على كل الدعم والمساندة التي منحوها له منذ بداية مسيرته في كرة القدم، مؤكدًا أن هدفه الآن دخول التشكيل الأساسي لفريقه الجديد وإثبات أحقيته بالانتماء له.

مضيفًا حول المنافسة المتوقعة "المنافسة على دخول القائمة بين اللاعبين أمر إيجابي يصب في مصلحة الفريق واللاعبين أنفسهم كونهم مطالبين بالعمل على تطوير قدراتهم، وهدفي مع العين لا يقتصر على دخول القائمة الأساسية فحسب بل أتطلع إلى استعادة الشارة الدولية بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني وأسأل الله العلي السداد والتوفيق".

وأتم حديثه قائلًا عن تجربته مع مانشستر سيتي "الحقيقة تلك التجربة التي خضتها في سن الـ16 خرجت منها بمكاسب كبيرة وغيرت من فكري على مستوى التعامل كلاعب محترف وأضافت لي الكثير فنيًأ وبدنيًا وذهنيًا، بيد أن ظروف الدراسة أثرت على مشواري في أكاديمية “السيتزن” وتوجهت إلى الولايات المتحدة للدراسة هناك قبل أن أعود للدولة مجددًا وأتابع مسيرتي مع فريق نادي الجزيرة الذي أدين له بالفضل الكبير بعد الله العلي القدير".

يُذكر أن العين يعمل بنشاط في سوق الانتقالات الحالي وقد ضم عدد من اللاعبين أبرزهم كايو كانيدو من الوصل.