مدرج افتراضي.. تجربة مبتكرة لعودة الجماهير للملاعب

هل يتم تطبيقها بالدوريات الكبرى؟

تواصل كرة القدم عودتها بشكل كبير للملاعب الأوروبية، ولكن ماذا عن المدرجات؟ الدوريات ستقام خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور، لكن هناك تجربة قادمة فريدة من نوعها.

اللعبة توقفت بشكل كامل عن النشاط في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي، وتظل المحاولات جارية لاستكمال الموسم الحالي.

فكرة جديدة تم اقتراحها في الدنمارك، ومن المقرر تطبيقها في المباراة الأولى بعد أكثر من شهرين في البلاد، حيث سيظل المشجعون قادرين على المشاركة والاستمتاع بالمشاهدة، رغم عدم الحضور للملعب.

المزيد من الفرق

نادي آرهوس الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة في الدنمارك سيلاقي نظيره رانديرز، في الظهور الأول لكرة القدم هناك منذ هذه الفترة الطويلة، بحضور جمهور ولكن بطريقة افتراضية.

وتتلخص الفكرة في تواجد شاشة رقمية في الملعب، تتطلب وجود ما لا يقل عن 23 مشجعاً لكل فريق، ويتم تشغيلها عن طريق أحد برامج التواصل عبر الفيديو المعروفة.

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وسيتم تقسيم الاستاد إلى مدرجات افتراضية بتذكرة مجانية، ومع بدء المباراة ستلتقي مع المشجعين من نفس المدرج، مع تقسيم الملعب إلى 22 قسماً مختلفاً.

يذكر أن الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي، تنتظر الحصول على ضوء الأخضر لاستئناف النشاط في نصف يونيو القادم، مثلما حدث بعودة الدوري الألماني مطلع هذا الأسبوع.