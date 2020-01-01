سواريز: على لاوتارو البقاء في إنتر ورفض برشلونة

حديث مفاجئ للغاية..

حث لويس سواريز، أسطورة برشلونة، لاوتارو مارتينيز على عدم الانضمام إلى البلوجرانا والبقاء في ناديه إنتر لفترة أطول، مُعتبرًا أنه من المبكر مغادرته لسان سيرو.

سواريز حقق الكرة الذهبية في عام 1960 أثناء ارتدائه لقميص البلوجرانا، قبل أن يتخذ خطوة معاكسة للتي سيتخذها لاوتارو، بانضمامه إلى إنتر عام 1961.

برشلونة بات على مقربة من حسم صفقة الدولي الأرجنتيني بعد التألق اللافت للنظر هذا الموسم بتسجيله 16 هدفًا في 31 مباراة بقميص النيراتزوري بمختلف المسابقات.

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أسطورة النادي الكتالوني تحدث عن الصفقة وقال "لو كنت مكانه لما كنت انتقلت إلى برشلونة. إن اتخاذ قرار مثل هذا معقد للغاية، على الرغم من أن لو ميسي اتصل به سيكون سهلًا حينها".

وأضاف "ومع ذلك نحن نتحدث عن صبي لا يزال صغيرًا جدًا ولديه كل الوقت للذهاب لتحديات أخرى في المستقبل".

وأتم "دعنا نقول الحقيقة، سيكون له شهرة أقل في إسبانيا عمّا يمتلكها في إيطاليا. أريد أن أقدم له النصح، ابق حيث أنت".

الجدير بالذكر أن آخر الأنباء من الصحف الإسبانية تشير إلى أن البرسا سيمنح إنتر جونيور فيربو وجان كلير توديبو ونيلسون سيميدو في مقابل التحصل على خدمات لاوتارو.