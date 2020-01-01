مدرب ميلان السابق أحدث ضحايا فيروس كورونا

فيروس كورونا لا يرحم..

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لجلطة سراي، عن إصابته بفيروس كورونا ووجوده في المستشفى لتلقي العلاج في هذه الأثناء.

هذه ليست الحالة الأولى في النادي التركي التي تتعرض لكورونا، حيث سبقه عبد الرحيم البيرق نائب رئيس النادي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر تريم تغريدة كتب فيها "وفقًا لنتائج الاختبارات التي أُجريت اليوم، فإنني مصاب بفيروس كورونا، أنا في أيد أمينة في المستشفى، لا تقلقوا.".

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في الوقت نفسه فقد كتب جلطة سراي تغريدة دعم إلى مدربهم التاريخي أكدوا فيها على تضامنهم معه بقولهم "نحن معك، مستر!.".

صاحب الـ66 عامًا هو واحد من أبرز المدربين في تاريخ تركيا، حيث سبق له وأن أشرف على تدريب ميلان وفيورنتينا إلى جانب عمله كمدرب لجلطة سراي في أربع مناسبات.

وقاد تريم منتخب تركيا إلى أمجاد كبيرة أبرزها الوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية في نسخة عام 2008.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا والذي كان مقررًا له أن يكون في ملعب أتاتورك بالعاصمة التركية إسطنبول بسبب فيروس كورونا.