رئيس آخر لريال مدريد يُداهمه فيروس كورونا

حالة من التفشي لا تقف..

أُصيب فيرناندو مارتن، رئيس ريال مدريد الأسبق، بفيروس كورونا، وهو حاليًا في حالة صحية سيئة للغاية بحسب ما نشرته تقارير من صحيفة "آس" الإسبانية.

مارتن تولى رئاسة ريال مدريد لمدة شهرين عام 2006، حيث أعقب الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في فبراير واستمر حتى أبريل.

وخلال فترة مارتن في رئاسة الملكي، لم يتلق الفريق أي هزيمة على الصعيد المحلي، بينما خرج من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال .

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هذه هي الإصابة الثانية لرؤساء ريال مدريد السابقين بفيروس كورونا، حيث سبقه لورينزو سانز، رئيس الريال من 1995 وحتى 2000.

إصابة سانز أدت إلى وفاته مساء السبت الماضي، ومارتن، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، يتواجد حاليًا في العناية المركزة مع حالة صحية في غاية السوء.

ومن المعروف أن فيروس كورونا يشكل خطورة كبيرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مما قد يفسر الحالة الصعبة لفيرناندو مارتن.

يذكر أن إسبانيا هي ثاني أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا بعد إيطاليا، ويتوفى فيها بصورة يومية ما يزيد عن 500 حالة مما كان سببًا في إيقاف الحياة بشكل عام والنشاط الرياضي أيضًا.