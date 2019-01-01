الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج

مدرب منتخب إسبانيا: دي خيا وكيبا سيتبادلان المشاركة

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Getty Images
روبيرتو مورينو مدرب المنتخب الإسباني يؤكد أنه لن يتم تهميش دي خيا أو كيبا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال روبيرتو مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا إنه لن يتم تهميش واحد من دي ديفيد دي خيا أو كيبا أريزابالاجا لحساب الآخر.

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ويأتي ذلك في ظل التساؤلات التي طرحتها الصحافة الإسبانية حول من سيكون الحارس الأول لمنتخب إسبانيا في الفترة المقبلة.

وتألق حارس تشيلسي الشاب بشكل لافت جعل الكثيرون ينتظرون رؤيته مع المنتخب بصفة مستمرة دون أن يظل بديلًا لدي خيا.

وبخصوص ذلك، قال مورينو إن الأمور ستكون أكثر مرونة مما يعتقد الجميع، مؤكدًا أن مشاركة الثنائي ستتم بالتبادل.

وأضاف: "مشاركة أي لاعب مع المنتخب ستعتد على جاهزيته وملائمته للمنظومة ومدى قدرته على اللعب بشكل مميز، لا أحد يستطيع ضمان مشاركته بانتظام"

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يذكر أن روبيرتو مورينو قد تولى تدريب منتخب إسبانيا مؤخرًا بعد اعتذار المدرب السابق لويس إنريكي عن إكمال مهمته لظروف خاصة.

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