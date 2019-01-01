مدرب منتخب إسبانيا: دي خيا وكيبا سيتبادلان المشاركة

روبيرتو مورينو مدرب المنتخب الإسباني يؤكد أنه لن يتم تهميش دي خيا أو كيبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال روبيرتو مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا إنه لن يتم تهميش واحد من دي ديفيد دي خيا أو كيبا أريزابالاجا لحساب الآخر.

ويأتي ذلك في ظل التساؤلات التي طرحتها الصحافة الإسبانية حول من سيكون الحارس الأول لمنتخب إسبانيا في الفترة المقبلة.

وتألق حارس تشيلسي الشاب بشكل لافت جعل الكثيرون ينتظرون رؤيته مع المنتخب بصفة مستمرة دون أن يظل بديلًا لدي خيا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وبخصوص ذلك، قال مورينو إن الأمور ستكون أكثر مرونة مما يعتقد الجميع، مؤكدًا أن مشاركة الثنائي ستتم بالتبادل.

وأضاف: "مشاركة أي لاعب مع المنتخب ستعتد على جاهزيته وملائمته للمنظومة ومدى قدرته على اللعب بشكل مميز، لا أحد يستطيع ضمان مشاركته بانتظام"

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يذكر أن روبيرتو مورينو قد تولى تدريب منتخب إسبانيا مؤخرًا بعد اعتذار المدرب السابق لويس إنريكي عن إكمال مهمته لظروف خاصة.