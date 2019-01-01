مدرب لايبزج يؤكد صعوبة التعاقد مع تشالهان أوجلو

الأسباب المالية قد تعيق عودة اللاعب مرة أخرى للدوري الألماني من بوابة لايبزج

اعترف رالف رانجنيك المدير الفني لنادي لايبزج الألماني، بصعوبة التعاقد مع صانع الألعاب التركي تشالهان أوجلو.

لاعب وسط ميلان شارك مع الفريق بالمواجهة التي خسرها أمس ضد يوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي بمدينة جدة السعودية.

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ومع ذلك يستمر الجدل حول مستقبل أوجلو وسط اهتمام ألماني بالحصول على خدماته، وبالتحديد من نادي لايبزج.

لاعبنا العربي سبق له اللعب لكل من .. سندرلاند، رين، بوردو وباستيا

هل تعتقد أن بإمكان وهبي الانتقال من سانت إيتيان إلى نادٍ أكبر بعض الشيء وخوض تحدٍ جديد؟ 🤔



💡 مع العلم أنه يبلغ الآن 27 عامًا pic.twitter.com/hsXqm6tTma — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وقال رانجنيك عن موقفه من ضم اللاعب:"الصفقة لا تبدو ممكنة لنا من الناحية المالية".

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ويأتي ذلك بعد الأنباء على أكدت مؤخراً رغبة ميلان في الحصول على 22 مليون يورو مقابل السماح لأوجلو بالرحيل.

ومع اقتراب انتقال جونزالو هيجواين إلى تشيلسي، تبدو فرصة تخلي الروسونيري عن لاعب آخر مستحيلة بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جدير بالذكر أن صاحب الـ24 عاماً لعب مسيرته بأكملها في ألمانيا قبل الانتقال من بايرليفكوزن إلى ميلان في 2017.