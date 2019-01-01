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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مدرب لايبزج يؤكد صعوبة التعاقد مع تشالهان أوجلو

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Getty Images
الأسباب المالية قد تعيق عودة اللاعب مرة أخرى للدوري الألماني من بوابة لايبزج

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اعترف رالف رانجنيك المدير الفني لنادي لايبزج الألماني، بصعوبة التعاقد مع صانع الألعاب التركي تشالهان أوجلو.

لاعب وسط ميلان شارك مع الفريق بالمواجهة التي خسرها أمس ضد يوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي بمدينة جدة السعودية.

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ومع ذلك يستمر الجدل حول مستقبل أوجلو وسط اهتمام ألماني بالحصول على خدماته، وبالتحديد من نادي لايبزج.

وقال رانجنيك عن موقفه من ضم اللاعب:"الصفقة لا تبدو ممكنة لنا من الناحية المالية".

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ويأتي ذلك بعد الأنباء على أكدت مؤخراً رغبة ميلان في الحصول على 22 مليون يورو مقابل السماح لأوجلو بالرحيل.

ومع اقتراب انتقال جونزالو هيجواين إلى تشيلسي، تبدو فرصة تخلي الروسونيري عن لاعب آخر مستحيلة بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جدير بالذكر أن صاحب الـ24 عاماً لعب مسيرته بأكملها في ألمانيا قبل الانتقال من بايرليفكوزن إلى ميلان في 2017.

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