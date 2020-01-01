مدرب خيتافي: براهيم دياز رفضنا من أجل البقاء في ريال مدريد

رفض براهيم دياز، لاعب ريال مدريد ، أن يُغادر ملعب السانتياجو برنابيو وينضم إلى خيتافي مُعارًا خلال السوق الشتوية الحالية، وذلك حسبما أكد خوسيه بوردالاس، المدير الفني للأخير.

وكان دياز قد انضم إلى الفريق الملكي في يناير 2019 قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة كلفت الخزائن المدريدية 15 مليون جنيه استرليني وبعقد مدته ست سنوات ونصف، لكنه لم يحظى بفرص المشاركة أساسيًا.

خمس مباريات فقط هي إجمالي ما شارك فيه دياز هذا الموسم في مختلف البطولات، وأحرز هدفًا وحيدًا خلال مباراة كأس ملك إسبانيا الأخيرة والتي فازها الريال بثلاثة أهداف لهدف.

صاحب الـ20 عامًا ارتبط اسمه بالعديد من الأندية داخل إسبانيا على وجه الخصوص، وكان خيتافي هو الأكثر اهتمامًا به من أجل إخراجه من جحيم دكة البدلاء، لكن يبدو أن رغبة اللاعب واضحة بالبقاء وانتظار الفرصة.

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بوردالاس في تصريحات للصحافة قال "أبلغ براهيم ريال مدريد نيته بالاستمرار معهم لإيمانه بأن الفرصة سوف تأتي له قريبًا، كنت أود أن يكون معنا هنا، كان ليكون إضافة كبيرة لنا.".

كما أضاف "اللاعبون يذهبون إلى حيث يريدون أن يكونوا، براهيم في ريال مدريد بعد أن أوضح رغبته ونيته، علينا أن نحترم ذلك.".

يذكر أن ريال مدريد قد اقتنص صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على بلد الوليد بهدف نظيف في أعقاب هزيمة برشلونة من فالنسيا ، في المباراة التي تواجد فيها دياز على مقاعد البدلاء.