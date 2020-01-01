الكشف عن موقف هازارد من مباراة أتلتيكو مدريد

ريال مدريد سيلعب أمام أتلتيكو الأسبوع القادم في ديربي العاصمة الإسبانية

واصل البلجيكي، إيدين هازارد لاعب ريال مدريد تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت به في نوفمبر الماضي.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، فإن هازارد لم يشارك في المران الجماعي لفريقه حتى الآن، ولكنه يواصل تدريباته بالكرة.

وأشارت صحيفة AS الإسبانية، إلى أن اللاعب البلجيكي لن يلحق بمباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد مع اتلتيكو، مساء السبت في الجولة الـ 22 من الليجا الإسبانية.

ريال مدريد يتصدر جدول الدوري الفرنسي، برصيد 46 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويعمل الجهاز الطبي للميرينجي على لحاق هازارد، بمباراة مانشستر سيتي في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في فبراير القادم.

جدير بالذكر أن هازارد شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 13 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفاً وصناعة أربعة.