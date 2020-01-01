مدرب حراس منتخب ألمانيا لنوبل: من يشارك سينضم لنا فقط

تحذير واضح..

أرسل أندرياس كوبكي، مدرب حراس مرمى منتخب ألمانيا، رسالة واضحة إلى ألكسندر نوبل، حارس بايرن ميونخ الجديد، حول إمكانية انضمامه إلى المانشافت في الفترة المقبلة.

نوبل أعلن رحيله مع نهاية عقده في شالكه هذا الموسم، لينضم إلى بايرن ويكون هو بديل مانويل نوير، مما أثار التعجب كون فرصه في المشاركة لن تكون كبيرة في ظل وجود حائط الدفاع الألماني.

بدوره، علّق كوبكي عن الأمر وقال "إذا لم تلعب فلن تتمكن من الانضمام إلى منتخب ألمانيا، هذا أمر واضح.".

كما تابع مُعربًا عن دهشته من هذه الخطوة "أعتقد أن الأمور كان يجب أن تؤخذ بصورة أبطأ، إنه يلعب أول موسم له في البوندسليجا والآن هو محظور.".

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وأتم "لنرى إذا ما كان سيتطور أولًا وبعدها نرى إذا ما كان سينضم إلينا أم لا.".

الجدير بالذكر أن نوبل كان له مسيرة مميزة مع منتخبات ألمانيا للشباب، حيث خاض كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا مع المانشافت الصيف الماضي.

كما يجدر الإشارة إلى أن كوبكي من أهم عوامل اختيار نوير على حساب تير شتيجن، حارس برشلونة، فرغم ما يقدمه الأخير من أداء مميز لكنه لا يحظى بنفس الثقة التي يحظى بها نوير عنده، مما يؤكد صعوبة الموقف على نوبل.