كيميش يُطالب إدارة بايرن ميونخ بإجراء تعاقدات سريعًا

من أجل الفوز بالألقاب..

يؤمن جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونخ، أن فريقه بحاجة إلى إجراء التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية في سبيل الاستمرار بالمنافسة على كافة الأصعدة.

ويُجابه بايرن عددًا كبيرًا من الإصابات في الفترة الحالية، ومؤخرًا انضم إلى قائمة المصابين سيرجي جنابري، ليجاور خافي مارتينيز وكينجسلي كومان ونيكلاس زوله ولوكاس هيرنانديز وروبيرت ليفاندوفسكي.

كيميش ليس أول المطالبين من الإدارة البافارية بضرورة إجراء صفقات، حيث سبقه هانزي فليك، المدير الفني للبايرن، والذي أعلن صراحة حاجته للاعبين على الأقل في الميركاتو الحالي.

الدولي الألماني في تصريحات للصحافة قال "في معسكرنا الحالي في الدوحة يمكن أن ترى أننا نمتلك 12 أو 13 لاعبًا من الكبار فقط، البقية من الشباب.".

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كما أضاف "لدينا الآن قائمة كبيرة من اللاعبين الشباب، هذا لم يكن حالنا خلال عامي الأول هنا. قد نلعب حتى نهاية الموسم في ثلاث بطولات، ينبغي أن نمتلك عددًا أكبر من اللاعبين الجاهزين، لدينا بالفعل عدد كبير من الدوليين.".

واستطرد "بالطبع لدينا الكثير من اللاعبين المصابين، لم يستطع جنابري التدرب معنا وسيعود ليفاندوفسكي وكومان قريبًا، خافي لديه ضربة قاضية وسيستغرق زوله ولوكاس وقتًا طويلًا للعودة.".

"إدارة النادي تعرف أن يتعين عليهم اتخاذ قرار، ففي الوقت الحالي ليست التشكيلة كبيرة بما يكفي للمنافسة في ثلاث بطولات."

الجدير بالذكر أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبطل البوندسليجا، قد أعرب عن امتعاضه من طلب فليك العلني إجراء صفقات جديدة، واعتبر أن الأمر ليس بهذه السهولة في يناير على وجه الخصوص.