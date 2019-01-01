مدرب جينت: لسنا ذاهبين للأنفيلد لالتقاط الصور!

مدرب جينت يتحدى ليفربول..

أكد فيليس مازو، المدير الفني لجينت البلجيكي، أن فريقه لن يذهب إلى ملعب الأنفيلد لملاقاة ليفربول من أجل "التقاط الصور"، مشيرًا إلى فريقه سيقاتل ويستمتع بالمباراة.

وكان ليفربول قد انتصر في مباراة الذهاب بين الفريقين في بلجيكا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ويُريد زملاء محمد صلاح أن يكرروا الانتصار لضمان الوجود في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

نابولي يتصدر جدول ترتيب المجموعة حاليًا برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن ليفربول، والذي يأتي خلفه ريد بول سالزبورج برصيد 3 نقاط، أما جينت فيحتل المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة فقط.

مدرب جينت في المؤتمر الصحفي لمباراة الليفر، والمقرر لها مساء الثلاثاء قال "أحضرت الجميع إلى ليفربول لأنني أظنها لحظة خاصة بالنسبة للنادي واللاعبين، لذلك كانت رغبتي أن يأتي الجميع إلى هنا.".

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وتابع "إنه الوقت المناسب للاستمتاع، ولكننا لم نذهب للأنفيلد حتى نلتقط الصور، إنها لمنح حياة اللاعبين والجميع في الملعب في سبيل الانتصار ولعب أفضل كرة قدم ممكنة.".

"إننا نلعب مباراة كبيرة أمام فريق كبير ربما لمرة واحدة فقط في حياتنا في مكان مثل هذا."

ولا يعيش الفريق البلجيكي أفضل فتراته، حيث تلقى هزيمة يوم السبت من إوبين في الدوري بهدفين نظيفين، وسط تراجع بشكل عام للنتائج تحت قيادة مازو في الآونة الأخيرة.

"أعرف أن النتائج ليست جيدة وأن الطريقة التي لعبنا بها ليست جيدة. أعرف أنها لحظة ليست سهلة ولكنني لست تحت ضغط، أنا هادئ.".

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وأتم "نحن نلعب أمام أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي. أنا متأكد من أن عقلية اللاعبين ستكون أفضل غدًا، وآمل أن يكون المدرب كذلك.".