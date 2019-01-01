هندرسون يتغيب عن مران ليفربول قبل مباراة جينك

قائد الريدز مصيره من مباراتي جينك ومانشستر سيتي حتى الآن

تلقى ليفربول، ضربة قوية قبل مبارياته القادمة، أمام جينك في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وتغيب جوردان هندرسون قائد الريدز، عن مران فريقه المقام حالياً استعداداً لمباراة جينك.

وشارك قائد الفريق، في فوز فريقه الثمين على أستون فيلا، يوم السبت الماضي في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

أليسون: ليفربول يجب أن يتوقف عن تلقي الأهداف الغبية

ووفقاً للتقارير الصحفية الواردة من مران ليفربول، فإنه لا يوجد أي معلومات أكيدة حول عدم مشاركة هندرسون في الجلسة التدريبية.

ويستعد ليفربول لمواجهة جينك مساء غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب أمام مانشستر سيتي يوم الأحد القادمة في قمة الجولة الـ 12 من البريميرليج.