مدرب بني ياس: حزين لغياب النوبي ومواجهة شباب الأهلي صعبة

شايفر مدرب بني ياس يتحدث عن مواجهة شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة

أكد الألماني وينفريد شايفر، المدير الفني لفريق بني ياس، على أن فريقه ركز كل جهوده خلال الأيام الماضية، استعدادًا للمباراة المقبلة، المقرر له أمام شباب الأهلي دبي.

شايفر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "جميع لاعبي فريقي في كامل الجاهزية لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز، ولكن بالتأكيد المباراة ستكون صعبة".

المدرب الألماني تابع: "سنواجه منافسًا قويًا، يمتلك أكثر من 20 لاعبًا في صفوفه، جميعهم يتمتعون بقيمة فنية ومهارة عالية، وعدد كبير منهم يتميز بخبرة سنوات طويلة في الملاعب".

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وينفريد أردف: "يجب عدم ارتكاب لاعبينا للأخطاء من أجل الفوز، مع العمل على استغلال الفرص في ذات الوقت، لأن المباراة تتطلب الحذر الشديد، خاصة أنها تختلف عن مباريات الدوري، التي يمكن تعويض الخسارة فيها".

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واختتم شايفر تصريحاته مبديًا حزنه على فقدان لاعبه سهيل النوبي بسبب الإصابة، حيث قال: "غيابه خسارة كبيرة لنا، لأنه يتمتع بخبرة ومهارة كبيرة، ومن الجيد مشاركة فوز عوانه، الذي نعول عليه كثيرًا مع باقي اللاعبين، في تخطي عقبة شباب الأهلي".

بني ياس سيواجه شباب الأهلي دبي، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مساء يوم الجمعة المقبلة، في مواجهة منتظرة، لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.