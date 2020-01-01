تنويع العرضيات - الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر

الأهلي أنهى تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

أدى فريق النادي الأهلي تدريبه الأخير، استعدادًا لمواجهة الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري، المقرر له مساء غدٍ الخميس.

الأهلي "بطل الدوري"، سيواجه الزمالك "بطل الكأس"، في مباراة كأس السوبر المصري، مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تدريبات الأهلي شهدت قيام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بإجراء تقسيمة بين اللاعبين، ولكن في كرة اليد، وليس اللعب بكرة القدم.

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وأدى الحراس الثلاثة محمد الشناوي، وشريف إكرامي وعلي لطفي تدريبات بدنية وفنية شاقة، على هامش التدريبات الجماعية، تحت قيادة يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.

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وخاض الفريق تدريبات للكرة العرضية مع نهاية المران، وقاد رينيه فايلر ومساعده ديفيد سيزا فقرات متنوعة للاعبي الفريق، على الكرات العرضية.

الأهلي أنهى استعداداته لمواجهة الزمالك، في حين أنهى الأخيرة تدريباته في وقت مبكر اليوم، قبل المواجهة بأكثر من 33 ساعة.