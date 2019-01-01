مدرب الوصل يرد على أخبار انتقال كايو للعين

العين تقدم بعرض رسمي لضم نجم الوصل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد لورينتو ريجيكامب المدير الفني للوصل على الأخبار المثارة حول قُرب انتقال نجم فريقه "كايو" للعين، منافسه القادم في مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي.

وسيلتقي الفريقان مساء الأربعاء القادم ضمن الجولة الـ25 وقبل الأخيرة من البطولة، وقد تحدثت الصحف عن تقديم العين لعرض رسمي لشراء كايو من الوصل مقابل 22 مليون درهم إماراتي.

وأوضحت الصحف المتابعة أن الوصل يدرس العرض لكنه يطلب 6 ملايين دولار للتخلي عن اللاعب المرتبط معه بعقد ينتهي عام 2020.

جاريدو يُحذر دفاعه من هجوم الوصل، ويُطالب مهاجميه بالحسم

المدرب الروماني سُئل عن تلك الأخبار، فأجاب قائلًا "ليس لدي أي تعليق بخصوص هذا الأمر، أمامنا ثلاث مباريات ومن ثم ينتهي الموسم الرياضي الحالي، وبعدها سيمكننا التعليق على كل هذا الأمور بجانب خططنا وأهدافنا في الموسم القادم".

أضاف "أنا أتمنى بقاء كايو معنا في الفريق خلال المواسم القادمة، فهو محترف رائع وقائد للفريق، لكنكم تعلمون حال كرة القدم، فكل لاعب يبحث دائمًا عن العقد الأفضل ماديًا بالنسبة له لأنه في النهاية لاعب محترف".

يُذكر أن كايو كان قد ألمح لرغبته في الرحيل عن الوصل بعد قضاء 5 مواسم مع الفريق.