جاريدو يُحذر دفاعه من هجوم الوصل، ويُطالب مهاجميه بالحسم

المدير الفني للعين يتحدث قبل مواجهة الوصل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للعين أنه لا يهدف سوى للفوز خلال مواجهة الوصل في الجولة الـ25 من دوري الخليج العربي الإماراتي، ذلك سعيًا لحجز بطاقة مؤهلة لدوري أبطال آسيا القادم.

وسيلعب الفريقان يوم الأربعاء القادم في الجولة قبل الأخيرة من البطولة وسط ظروف صعبة للعين على صعيد الأداء والنتائج رغم الفوز الأخير على دبا الفجيرة.

ونقل الموقع الرسمي للفريق الإماراتي عن المدرب قوله "نحن في نادي العين مطالبون جميعًا بتقديم أفضل ما لدينا وإظهار روح القتال والتحدي والإصرار من أجل الحصول على النقاط الثلاثة والتأهل كما ذكرت لكم وسأعمل على الدفع باللاعبين الأكثر جاهزية في القائمة الأساسية".

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أضاف حول الوصل "المؤكد أن الوصل فريق كبير ويضم في صفوفه مهاجمين مميزين وأجانب على مستوً عالٍ، وكذلك العين يضم في صفوفه لاعبين جيدين".

"أطالب جماهير العين بالحضور لمساندة الفريق ومؤازرة اللاعبين في مباراة الوصل، الأمر الذي يمنحهم الدافع المهم لتحقيق الفوز، مواجهتنا القادمة تعتبر نهائي لذلك سأدفع بأفضل اللاعبين المتاحين ضمن قائمة الخيارات، لأهمية المواجهة حتى نتمكن من إنهاء موسمنا بصورة جيدة".

وأتم المدرب الذي تولى سابقًا مهمة تدريب الأهلي المصري مشيرًا لارتكاب دفاعه لعدة أخطاء خلال المباريات الماضية، محذرًا مدافعيه من تكرارها أمام هجوم الوصل الخطير، كما طالب المهاجمين بعدم إهدار الفرص واقتناص أنصافها لضمان التسجيل والفوز".