مدرب الهلال يشعر بالقلق بسبب فيروس كورونا

بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، مدرب الهلال قلق على أسرته.

عبر الإيطالي كريستيانو باتشي، المدرب المساعد بنادي الهلال السعودي، عن قلقه الشديد بعد تفشي فيروس كورونا في بلاده، في ظل تواجد أسرته وعائلته هناك.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في إيطاليا مؤخرًا، وهو ما تسبب في تعليق النشاط الرياضي هناك، حيث تتواجد أسرة باتشي بالكامل في مدينة ماسا الإيطالية.

باتشي قال خلال تصريحات لصحيفة "فوكس وانا" الإيطالية: "وضعية انتشار فيروس كورونا غير مريحة بالنسبة لي، وأنا أقيم في المملكة العربية السعودية، بينما تعيش أسرتي في إيطاليا، وكل شيء متوقف هناك بسبب كورونا".

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مساعد لوشيسكو تابع: "الرياضة ليست أهم شيء في حياتنا، وأؤيد ما تتخذه السلطات العليا في إيطاليا، من أجل تقليل واحتواء فيروس كورونا".

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ويعد باتشي هو أحد أعضاء الجهاز الفني بنادي الهلال، حيث انضم لصفوف الفريق السعودي قادمًا مع لوشيسكو، حيث كان يساعده في تدريب فريق باوك اليوناني.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت أمس عن تجميد النشاط الرياضي حاليًا، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.