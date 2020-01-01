محمود علاء: قميص الزمالك كبير وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

مدافع الزمالك يتحدث عن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

عبر محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، عن سعادته بتجديد عقده لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد إعلان مرتضى منصور رئيس ناديه تجديد عقده.

علاء قال خلال تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "يجب أن يتسم أي لاعب في الزمالك بالشخصية، وأن يتحمل المسؤولية، لأنها تصنع الفارق داخل الملعب، وأحاول تطوير نفسي قدر الإمكان".

مدافع الزمالك تابع: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي، الفريق الأبيض من الأندية الكبيرة، وهدفنا أن نتواجد دائمًا على منصات التتويج".

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محمود علاء أردف: "كل اللاعبين يركزون بشدة هذا العام للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكلنا على قلب رجل واحد، من أجل إسعاد الجماهير التي دائمًا ما تساندنا في كل الظروف".

مرتضى منصور يُعلن تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

وواصل: "تواجدي في الزمالك أضاف لي الكثير، وشخصيتي أقوى داخل الملعب، لأن قميص نادي الزمالك كبير جدًا".

واختتم علاء تصريحاته قائلًا: "أعلم جيدًا أن مصر كلها تركز على تسديدي لركلات الجزاء في زاوية واحدة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في دور نصف نهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.