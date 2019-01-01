مدرب النصر يُحذر اللاعبين من التهاون أمام الباطن

هبوط الباطن لا يعني عدم رغبة اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حذر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لاعبي العالمي من المواجهة الأخيرة والحاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يواجه الباطن في الجولة الـ30 والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المُقبل.

مدرب العالمي أكد للاعبين إن هبوط الباطن لا يعني عدم رغبة اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم.

جوميز: انتقلت لـ #الهلال من أجل المال، بسبب الأزمة المالية الكبيرة في جالطة سراي ذاك التوقيت، لكنني سعيد للغاية بالتواجد في أحد أكبر الأندية الآسيوية.🗣️ pic.twitter.com/1fVAMoWOmH — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 14, 2019

فيتوريا شدد على لاعبيه ضرورة احترام المنافس واللعب بتركيز عالٍ من أجل تحقيق الفوز والحصول على لقب الدوري.

وتبقى بطولة الدوري أقرب للنصر متصدر الترتيب بـ67 نقطة، خصوصاً بعد الهدية التي قدمها له التعاون في الجولة قبل الماضية بعدما هزم الهلال المتصدر، ليستغل النصر الفرصة التي جاءت في مراحل الحسم، ويخطف الصدارة بانتصاره على الفتح والحزم.

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يُذكر أن نادي الباطن قد تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى بعد خسارته من أحد، في المقابل سيدخل النصراويون بكامل عافيتهم وثقلهم بعودة اللاعبين الغائبين عن مباراة الحزم.