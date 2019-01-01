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سلمان الفرج يصل ألمانيا لإجراء عملية جراحية

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الفرج سيحتاج إلى ثلاثة أسابيع بعد العملية ليدخل البرنامج اللياقي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل لاعب الوسط الدولي السعودي سلمان الفرج إلى ميونيخ الألمانية فجر أمس الاثنين، من أجل الخضوع لعملية جراحة بحسب ما كشف الجهاز الطبي لنادي الهلال.

ومن المنتظر أن يُجري الفرج عملية جراحية في عضلة أسفل البطن والتي ظل اللاعب يعاني منها خلال الموسم الجاري.

 اللاعب كان قد فشل في العودة إلى الملاعب بعد برنامج العلاج والتأهيل الذي خضع له مسبقاً مما أضطر اللاعب إلى اللجوء للتدخل الجراحي.

وكان الجهاز الطبي بالهلال قد أكد أن الفرج سيحتاج إلى ثلاثة أسابيع بعد العملية ليدخل البرنامج اللياقي.

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ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزاً للمعسكر الإعدادي الخاص بالفريق والذي سيسبق انطلاقة الموسم الرياضي المقبل.

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