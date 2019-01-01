سلمان الفرج يصل ألمانيا لإجراء عملية جراحية

الفرج سيحتاج إلى ثلاثة أسابيع بعد العملية ليدخل البرنامج اللياقي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل لاعب الوسط الدولي السعودي سلمان الفرج إلى ميونيخ الألمانية فجر أمس الاثنين، من أجل الخضوع لعملية جراحة بحسب ما كشف الجهاز الطبي لنادي الهلال.

ومن المنتظر أن يُجري الفرج عملية جراحية في عضلة أسفل البطن والتي ظل اللاعب يعاني منها خلال الموسم الجاري.

اللاعب كان قد فشل في العودة إلى الملاعب بعد برنامج العلاج والتأهيل الذي خضع له مسبقاً مما أضطر اللاعب إلى اللجوء للتدخل الجراحي.

جوميز: انتقلت لـ #الهلال من أجل المال، بسبب الأزمة المالية الكبيرة في جالطة سراي ذاك التوقيت، لكنني سعيد للغاية بالتواجد في أحد أكبر الأندية الآسيوية.🗣️ pic.twitter.com/1fVAMoWOmH — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 14, 2019

وكان الجهاز الطبي بالهلال قد أكد أن الفرج سيحتاج إلى ثلاثة أسابيع بعد العملية ليدخل البرنامج اللياقي.

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ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزاً للمعسكر الإعدادي الخاص بالفريق والذي سيسبق انطلاقة الموسم الرياضي المقبل.