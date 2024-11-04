"هذا سؤال استفزازي وما نتعرض له لا يقبله حتى فيفا" .. مدرب الشرطة يغضب خلال المؤتمر الصحفي بعد خماسية الأهلي

ماذا حدث في مؤتمر أحمد صلاح بعد مواجهة الأهلي والشرطة؟

سيطر الغضب على أحمد صلاح؛ المدير الفني للشرطة العراقي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي السعودي، مؤكدًا أن الضغط الذي يتعرض له فريقه لا يقبله الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الفريق العراقي تلقى الهزيمة اليوم الإثنين، أمام الراقي بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تلك الهزيمة هي الثانية للشرطة في النسخة الحالية من البطولة القارية أمام الفرق السعودية بعد خماسية الهلال في الجولة الثانية، بينما خرج بنقطة التعادل أمام النصر (1-1) في الجولة الأولى.

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وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال أحمد صلاح: "نعتذر لجماهيرنا، مررنا بظروف صعبة في المباراة، ودخلناها بنقص عددي كبير وفوارق كبيرة بيننا وبين الخصم".

وبتذكيره بتصريحه "إذا كنت مسؤولًا في فيفا لسمحت للهلال باللعب في الدوري الإنجليزي" وسؤاله عن "أي دوري يليق بالأهلي؟!"، استاء مدرب الفريق العراقي قائلًا: "أعتقد هذا سؤال استفزازي، الأهلي فريق جيد جدًا".

واختتم: "نحن نتعرض لضغط كبير في المباريات بالدوري العراقي؛ خلال عشرة أيام نلعب أربع مباريات، حتى نظام فيفا لا يقبل بهذا الضغط!".

يذكر أن بهذا الفوز ارتفع رصيد الراقي للنقطة 12 "العلامة الكاملة" ليتصدر جدول ترتيب مجموعة الغرب مقتسمًا إياها مع الهلال السعودي، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطتين فقط في المركز العاشر.