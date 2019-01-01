مدرب الأهلي يتوقع مواجهة قوية مع السيلية

الأهلي تخطى قطر في كأس أمير قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب روبن دي لاباريرا المدير الفني للأهلي القطري عن سعادته بالفوز على قطر في المرحلة الثالثة من كأس أمير قطر، متوقعًا مواجهة قوية في ربع النهائي ضد السيلية.

ونجح الأهلي في تخطي منافسه بهدف دون رد أمس السبت، ووصف روبن الفوز بأنه الهدف الأهم من المباراة وأبدى رضاه لتحقيقه.

مضيفًا حسبما نقل موقع كووورة "حققنا هدفنا الأهم من هذه المواجهة، وهو الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة، بعد لقاء لم يكن سهلًا أمام فريق عنيد، اعتمد بشكل كبير على الدفاع".

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"تحركنا كثيرًا في الشوط الأول، وأعتقد أننا كنا الأفضل في الشوط الثاني، وتمركز خط دفاعنا بشكل جيد".

أتم قائلًا عن المباراة القادمة في البطولة ""ستكون صعبة للغاية أمام فريق قدم موسمًا رائعًا، واحتل المركز الثالث بالدوري. سنعد أنفسنا جيدًا، وسنسعى للفوز واستكمال المسيرة الناجحة في الكأس".

يُذكر أن الأهلي أنهى الموسم في دوري نجوم قطر محتلًا المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن السيلية منافسه القادم في كأس الأمير.