مدرب الشحانية: الدحيل هو المرشح للفوز، لكن سنواجهه بشجاعة

مباراة صعبة على الشحانية في كأس أمير قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى خوسيه مورسيا المدير الفني للشحانية القطري سعادته بتخطي عقبة المرخية في كأس أمير قطر والتأهل لمواجهة الدحيل في ربع النهائي.

وهزم الشحاينة المرخية بأربعة أهداف مقابل هدف في المرحلة الثالثة من كأس أمير قطر ليعبر لربع النهائي حيث سيُواجه الدحيل أحد أقوى وأفضل الفرق القطرية والآسيوية.

وقد اعترف المدرب الإسباني بأفضلية الدحيل في الفوز، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنهم سيلعبون بشجاعة وسيقاتلون على فرصهم للفوز والتأهل لنصف النهائي.

مضيفًا حسب صحيفة استاد الدوحة "المباراة جاءت صعبة، ونحن نحترم كل الفرق التي نلعب ضدها في كل المنافسات، واحترمنا فريق المرخية الذي نعرفه جيدًا، وكان لدى لاعبينا الدافع لتحقيق الفوز".

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أضاف حول مواجهة الدحيل "الجولة القادمة ستكون مع فريق كبير ومعروف وسنعمل جاهدين من أجل تحقيق الفوز، نعرف أن الدحيل هو المرشح للفوز، لكننا سنلعب 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، وسنلعب بشجاعة أمامهم".

"سنعمل على مباغتة الدحيل في اللقاء القادم حتى نكون قريبين من الفوز، وبعدها نواصل تواجدنا وتقديم الأفضل، وهو حق مشروع لنا".

أتم مورسيا تصريحاته بالإشارة لأن فريق الشحاينة يُعد "فريدًا" من نوعه، ولهذا تواجد في موقع جيد في الدوري ومستمر حاليًا في كأس الأمير، موضحًا أن الفريق يلعب كعائلة واحدة ويتمتع بروح رائعة قادته لتحقيق النتائج الإيجابية في الدوري والكأس.