مدرب الأهلي السابق: هناك شخص سيندم على بيع سواريز في برشلونة

وجهة نظر مهمة..

تحدث مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، عن أحد أهم اكتشافاته في كرة القدم، لويس سواريز، معتبرًا أن هناك من سيندم في برشلونة لاتخاذ قرار رحيله إلى أتلتيكو مدريد.

وغادر اللويزيتو صفوف برشلونة في الصيف الماضي على غير إرادته متجهًا إلى أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال مجاني أثارت غضب العديد من الأشخاص في مقدمتهم ليونيل ميسي.

ومنذ انضمام الدولي الأوروجوياني إلى الروخي بلانكوس وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ12 هدفًا بالتساوي مع يوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

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لاساراتي أحد مكتشفي سواريز في أوروجواي قال "سواريز يتأقلم في أتلتيكو، من بين التسديدات الـ18 سجل 12 هدفًا، الأمر وحشيًا بالنسبة لي، لقد منحه أتلتيكو دورًا يناسبه كثيرًا".

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كما أضاف "أنا متأكد من أن شخصًا ما يجب أن يندم على ترك سواريز في برشلونة، في هذه الأنواع من المواقف عندما توجد أزمات إدارية يكون الأمر معقدًا، أعتقد أن شخصًا ما سيندم حقًا".

وأتم "يظهر الآن أن سواريز يذهب بعيدًا ويتألق، الآن لديه بريق جديد في مكان جديد، ربما يكون قد أبلى بلاءً حسنًا في مغادرة برشلونة بالأزمات الراهنة".

الجدير بالذكر أن برشلونة لم يقم بتعويض سواريز حتى الآن، رغم محاولات الإدارة الكتالونية التعاقد مع ممفيس ديباي في الصيف الماضي والشتاء الراهن لولا الأزمة المالية.