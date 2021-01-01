نجم باريس سان جيرمان يعترف: نعم نتفاوض مع ميسي

باعتراف مواطنه ميسي في مفاوضات مع باريس سان جيرمان

قال متوسط ميدان باريس سان جيرمان لياندرو باريديس إن ناديه بالفعل يجري محادثات مع مواطنه النجم الأرجنتيني قائد نادي برشلونة وهدافهم التاريخي من أجل الانتقال إلى النادي الفرنسي الصيف المقبل.

وكانت العديد من المصادر في فرنسا وإسبانيا وحول العالم قد نشرت في وقت سابق العديد من التقارير حول سعي باريس سان جيرمان وراء التعاقد مع ليونيل ميسي.

وفي حال رحل النجم الأرجنتيني عن برشلونة سيكون النادي الفرنسي مرشحًا فوق العادة للحصول على خدماته، حيث يعتبر نادي العاصمة الفرنسية أحد الأندية التي يمكنها تحمل تكاليف ضم ليونيل ميسي.

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وقال نجم باريس سان جيرمان لياندرو باريديس إن ليونيل ميسي سيكون إضافة كبيرة لأي فريق يلعب في صفوفه، لذلك الجميع في باريس يريده.

وأضاف باريديس في تصريحات لصحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية: "الأمر الآن في يد ليونيل ميسي نفسه إذا أراد الانضمام إلى باريس سان جيرمان فإن ذلك سيتم"

وتابع: "نعم في الوقت الحالي نحاول التعاقد مع ميسي، وبالنسبة لي أفضل ذلك بكل تأكيد، أن تتدرب مع مدرب من بلدك وإمكانية اللعب مع ليو في فريق واحد هي فرصة عظيمة"

وأردف: "أتمنى أن يحدث ذلك لأنه سيكون إضافة كبيرة للنادي وللدوري الفرنسي بشكل عام، بالإضافة إلى فرصة اللعب معي ومع أنخيل دي ماريا"

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يذكر أن ليونيل ميسي قرر إكمال الموسم الحالي بقميص برشلونة لينهي عقده مع الفريق الكتالوني ثم يقرر فيما بعد إما البقاء والتجديد وإما الرحيل وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن النادي الذي قضى فيه كل مسيرته.