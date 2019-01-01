مدرب الأهلي الأسبق مرشح بقوة لتدريب إيفرتون

خبر مفاجئ..

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن فيتور بيريرا، المدير الفني الأسبق لفريق أهلي جدة السعودي، بات مرشحًا بقوة لتولي تدريب إيفرتون في المرحلة المقبلة.

وكان إيفرتون قد أعلن مساء الخميس عن إقالة مدربه ماركو سيلفا على خلفية الهزيمة الثقيلة التي مُنيّ بها الفريق على يد غريمه وجاره اللدود ليفربول في ديربي الميرسيسايد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

التقارير الأولية تحدثت عن أن ديفيد مويس والذي أشرف على تدريب إيفرتون لمدة 10 سنوات، هو المرشح الأوفر حظًا لتدريب التوفيز.

لكن "سكاي سبورتس" قالت بأن فيتور بيريرا هو الهدف الأول حاليًا لإدارة إيفرتون، حيث يضعه مالك النادي فارهاد موشيري، كأولوية لتولي مقاليد الحكم في ناديه، غير أن المدرب مرتبط حاليًا بتدريب فريق شانجهاي الصيني.

بيريرا اسم مألوف بالنسبة للجمهور العربي، فقد كانت له تجربة مميزة مع الأهلي في الدوري السعودي، وقد رحل لبعض الظروف الشخصية على حد وصفه حينها، قبل أن يتولى تدريب عددًا من الأندية الأوروبية مثل أولمبياكوس وفنربخشة وميونخ 1860.

في الوقت نفسه، فقد حددت الصحف الإنجليزية بعض الأسماء الموضوعة على طاولة إيفرتون أيضًا بجانب بيريرا ومويس، إذ يُعد مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت الأرجنتيني واحدًا من المرشحين أيضًا لهذا المنصب.

مايكل أرتيتا، مساعد بيب جوارديولا، هو الآخر على القائمة، إلى جانب المتمرس الكبير في البريميرليج، رافاييل بينيتيز، والذي أعلن من مدة قريبة عن رغبته في ترك الصين والعودة للتدريب في أوروبا من جديد.

وعلى أي حال، فسكاي شددت على أن إدارة إيفرتون ستحاول أولًا مع بيريرا، على أن يكون مويس الخيار الثاني الأقرب للمنصب حال فشل الحصول على خدمات المدرب البرتغالي.