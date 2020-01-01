مدربه السابق: من السهل تدمير رونالدو

رياضي مُدرب بتمعن..

اعتبر جيوفاني ماوري، مساعد كارلو أنشيلوتي في كل محطاته، أن كريستيانو رونالدو هو رياضي من طراز رفيع وقوي للغاية، إلا أنه يؤمن بأن من السهل أن ينهار ويُدمر باستخدام بعض التدريبات التي لا تتناسب معه.

ماوري أشرف على تدريب الدون خلال وجوده رفقة أنشيلوتي في ريال مدريد في الفترة بين 2013 وحتى 2015، عندما عاون المخضرم الإيطالي في جلب العاشرة من دوري أبطال أوروبا إلى سانتياجو برنابيو.

ومما لا شك فيه القدرات البدنية الضخمة التي لدى رونالدو، والتي تجعله ورغم بلوغه عامه الرابع والثلاثين، إلا أنه يلعب المباريات وكأنه في منتصف العشرينيات من عمره، وهو ما أكده ماوري.

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المساعد في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت قال عن رونالدو "إنه رياضي قوي للغاية، لديه الكثير من القوة المتفجرة التي تشبه الصواريخ الباليستية، إنه مُدرَب بشكل صحيح للغاية.".

وتابع "دعنا نقول أنه ليس من الصعب تدريب رونالدو، ولكن من السهل أيضًا تدميره بجعله يعمل بكثافة منخفضة لمدد طويلة، معه ينبغي أن نتجنب أفكار الجري المستمر لمدة 20 دقيقة مثلًا.".

وأتم "لديه رئة استثنائية للغاية، لذلك عليه العمل بكثافة عالية بكميات منخفضة قدر المستطاع.".

رونالدو عاد مؤخرًا إلى إيطاليا استعدادًا لاستئناف التدريبات رفقة فريقه يوفنتوس، لكن لن يكون قادرًا على فعل ذلك قبل أسبوعين من الآن لخضوعه للحجر الصحي للتأكد من سلامته وعدم انتقال فيروس كورونا إليه.

ماوري بدوره لا يظن أن ذلك سيؤثر عليه، حيث قال "الفجوة مع من يتدربون في صالة المركز الرياضي بيوفنتوس لن تكون مبالغ فيها، أعتقد أن الجميع لديهم الفرصة للتمرن جيدًا في المنزل.".

يذكر أن كرة القدم الإيطالية في طريقها للعودة، حيث ستعود الأندية للتدريبات في وقت قريب بشهر مايو الحالي على أن تُستأنف منافسات الدوري بداية من شهر يونيو المقبل.