رونالدو يتحدى كورونا: سنعود للملاعب

الأمور ستكون على ما يرام..

رغم أزمة فيروس كورونا وصعوبة عودة كرة القدم، إلا أن كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، يغمره التفاؤل بأن الحياة ستعود مجددًا إلى الساحرة المستديرة في الفترة المقبلة.

إيطاليا أحد أكثر الدول معاناة من آثار كورونا المدمرة، لكن الحكومة تسعى بشتى السبل إلى عودة الدوري والمسابقات الكروية بشكل عام خلال شهر يونيو بصورة طبيعية.

الدون لتوه وصل إلى مدينة تورينو بعد شهرين قضاهما في قصره الخاص بجزيرة ماديرا البرتغالية، وبحسب ما أوردته صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية، فإنه أخبر زملائه بمدى تفاؤله بقرب عودة النشاط من جديد.

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الصحيفة نشرت كلامًا على لسان البرتغالي أخبر به زملائه في البيانكونيري، حيث قال "سوف تروا، سنعود مرة أخرى إلى الملاعب.".

رونالدو لن يكون قادرًا على المشاركة في تدريبات كتيبة ماوريسيو ساري حتى الفردية في مقر النادي حاليًا، حيث يتعين عليه قضاء فترة أسبوعين من الحجر في منزله للتأكد من عدم وصول فيروس كورونا إلى دمائه.

البروتوكول المطبق في ألمانيا والمتوقع أن ينتقل إلى العالم بأسره بشأن عودة كرة القدم ينص على العودة التدريجية للتدريبات، حيث تبدأ بتدريبات فردية ثم مجموعات صغيرة، وفي نهاية المطاف يعود التدريب الجماعي بصورته المعتادة.

الجدير بالذكر أن جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أكد على أن السيري آ لهذا الموسم ستسكمل بأي طريقة حتى ولو لُعبت في نهايات هذا العام وتغيّر نظام الموسم المقبل لدوري المجموعتين، وذلك خشية الآثار الاقتصادية الفادحة المتوقعة حال الإلغاء.