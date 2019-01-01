مدحت شلبي: تركي آل الشيخ قام ببيع بيراميدز رسميًا

مالك القلعة الزرقاء يؤكد للإعلامي بيع النادي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الإعلامي مدحت شلبي قيام تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، ببيع النادي رسميًا بعد موسم واحد له من الاستثمار في الدوري المصري الممتاز.

آل الشيخ كان قد قام بشراء فريق الكرة بنادي الأسيوطي في يوليو الماضي ثم قام بتغييره اسمه إلى بيراميدز مع تسريح كافة لاعبيه والتعاقد مع لاعبين جدد.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن مالك القلعة الزرقاء عزمه بيع النادي إلا أنه في كل مرة يعود ويتراجع بعد محاولات من لاعبي الفريق في إثنائه عن قراره.

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وكشف شلبي، خلال برنامجه "مساء الأنوار"، تواصله مع تركي آل الشيخ، عبر تطبيق الرسائل "واتس آب"، للاستفسار منه عن الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بقيامه ببيع النادي، ليرد مالك بيراميدز بكلمة واحدة: "بيعت".

وأوضح الإعلامي أن مالك القلعة الزرقاء عاد وطالبه بقول أنها أنباء تتردد إلا أن الإعلامي أكد أنه قام ببيع النادي.

الكتيبة الزرقاء من الفرق القلائل التي قامت بإنهاء موسمها الكروي، حيث جمعت 70 نقطة من 34 مباراة، لتخرج من المنافسة على لقب الدوري إلا أنها ضمنت احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، لتشارك الموسم المقبل في إحدى بطولتي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

وكان آل الشيخ قد أعلن منذ أيام، إنهائه خطة الموسم المقبل مع مجلس الإدارة، وقيامه بدراسة ملفات عدد من المدربين، للتعاقد مع أحدهما خلفًا للأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق.