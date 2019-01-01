الزمالك: رفضنا عرض بيراميدز لشراء عبد العزيز مقابل 10 ملايين يورو

رئيس الزمالك يكشف رفضه بيع لاعب وسط الفريق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف رئيس نادي الزمالك، عن رفض عرض قدمه نادي بيراميدز، من أجل الحصول على خدمات محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأبيض.

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، قد اعلن خلال شهر يناير الماضي، عن رغبته في ضم محمود عبد العزيز أو طارق حامد بالإضافة إلى عبد الله جمعة، والتنازل عن عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين ومبلغ مالي.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات تليفزيونية: "المستشار تركي آل الشيخ، عرض على الزمالك شراء محمود عبد العزيز مقابل 10 ملايين يورو، ولكننا رفضنا، في حضور حسام البدري".

طارق حامد جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام حرس الحدود بعدما تغيب عن مران الفريق أمس السبت بإذن من الجهاز الفنى للفريق ⭕️ pic.twitter.com/ukePteufbc — جول مصر (@goaleg) June 2, 2019

وتابع: "لم يطلب آل الشيخ التعاقد مع أي لاعب خلال الفترة الحالية، وتربطنا به علاقة صداقة.

محمود عبد العزيز انتقل لصفوف نادي الزمالك، قادمًا من فريق نادي سموحة الموسم الماضي.