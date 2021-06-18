مدافع فرنسي يتصدر قائمة ريال مدريد لتعويض فاران

مع رحيل راموس وعدم تجديد فاران ريال مدريد يدخل سوق الانتقالات بحثًا عن مدافع جديد.

يعيش نادي ريال مدريد الإسباني فترة عصيبة، بدأت برحيل قائده سيرخيو راموس بعدما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول تجديد العقد، وتتواصل بإمكانية رحيل الفرنسي رافايل فاران، شريك راموس في دفاع النادي الملكي، الذي لم يجدد تعاقده حتى الآن.

وينتهي تعاقد فاران مع ريال مدريد في صيف 2022، ولا يرغب ريال مدريد أن يكرر حالة راموس، والسماح برحيل المدافع الفرنسي بالمجان في الصيف المقبل، وهو ما سيمثل ضربة اقتصادية كبيرة للنادي الملكي.

وقدم ريال مدريد بالفعل عرضًا إلى فاران لتجديد عقده، وينتظر ردًا من الدولي الفرنسي، ويبدو أن اللاعب يصب كل تركيزه حاليًا على منافسات بطولة أمم أوروبا مع منتخب بلاده، ولا يفكر في مستقبله.

وحسب محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، فإن ريال مدريد أكد أنه في حالة لم يتلق ردًا سريعًا من فاران، فإنه سيكون متاحًا في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة وأن قيمته السوقية تصل إلى 70 مليون يورو، وسيبدأ الاستماع للعروض المقدمة من أجله، إذا وصلت إلى 60 مليون يورو.

ومع انتظار رد فاران، فإن ريال مدريد يمتلك في قلب الدفاع حاليًا ثلاثة لاعبين، الوافد الجديد دافيد ألابا، والبرازيلي إيدير ميليتاو الذي تألق بشكل مثير للإعجاب أواخر موسم 2020-2021، إلى جانب ناتشو أحد اللاعبين المخضرمين في النادي الملكي.

خياران أمام ريال مدريد في حالة رحيل فاران

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يمتلك ريال مدريد خيارين لتدعيم خط الدفاع في حالة رحيل فاران، الأول عدم التوقيع مع أي لاعب، والاكتفاء باستعادة خدمات خيسوس فاييخو الذي أنهى فترة إعارته إلى نادي غرناطة.

الخيار الآخر هو التوجه إلى سوق الانتقالات للتعاقد مع مدافع، ويعد الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية الاسم الأول في القائمة التي سيتحرك من أجلها ريال مدريد.

ويبلغ كوندي من العمر 22 عامًا، ويمتد تعاقده مع إشبيلية حتى 2024، وتبلغ قيمة فسخ عقده 80 مليون يورو، ورفض النادي الأندلسي بالفعل عرضًا من مانشستر سيتي الإنجليزي للتخلي عن مدافعه وصلت قيمته إلى 55 مليون يورو.

وفي حالة الفشل في استقطاب كوندي، فإن ريال مدريد يضع عينيه على باو توريس مدافع نادي فياريال، وتشير بعض الأخبار إلى وجود إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي على رادار النادي الملكي أيضًا، وذلك إذا غادر فاران في الصيف.

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