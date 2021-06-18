هل تحدث الصفقة؟

تستمر الأنباء حول وجهة سيرخيو راموس الجديدة في البروز، وهذه المرة بالحديث عن وجود مفاوضات بين القائد المدريدي والعملاق الإيطالي ميلان.

وكان راموس قد أعلن عن مغادرته ريال مدريد بنهاية عقده بانقضاء شهر يونيو الحالي بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة فلورنتينو بيريز بشأن التجديد.

وارتبط اسم صاحب الـ35 عامًا بالعديد من الأندية في الساعات الأخيرة في مقدمتها باريس سان جيرمان وإشبيلية وكذلك مانشستر سيتي.

لكن الجديد أن ثمة مفاوضات بين راموس وإدارة ميلان على وصول اللاعب إلى سان سيرو الموسم المقبل، وهو ما أكدته وسائل إعلام إسبانية وإيطالية.

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الحديث بين الطرفين بدأ منذ 15-20 يومًا، إلا أن المطالب المادية المرتفعة لراموس فيما يتعلق بالراتب هي الحائل الأكبر أمام وصوله إلى الروسونيري.

من جهة أخرى، ميلان ليس في حاجة إلى التعاقد مع قلب دفاع جديد بعد شراء عقد فوكايو توموري بصورة نهائية من تشيلسي، وهو ما يقلل كثيرًا من حظوظ راموس.

ميلان وجهة مثيرة لراموس بكل المقاييس، فالعملاق الإيطالي استعاد عافيته الموسم الماضي مع ستيفانو بيولي، وسيتواجد الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، مع رغبة واضحة في العودة للمنافسة على درع السيري آ.

في النهاية، يتوقف الأمر حاليًا على إذا ما كانت مفاوضات تخفيض الراتب ستنجح، والأهم إذا ما كان المدير التقني باولو مالديني سيقرر التعاقد مع قلب دفاع آخر أم الاكتفاء بتوقيع توموري.

الجدير بالذكر أن راموس لم يجدد عقده في ريال مدريد بسبب رغبته في عقد لمدة أطول من عام بجانب رفضه تخفيض راتبه بنسبة 10% تماشيًا مع سياسة النادي تجاه اللاعبين كبار السن.