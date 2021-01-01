مدافع الفيصلي يتحرك ويطلب من ناديه شكوى حمد الله

وليد الأحمد يقدم شكوى ضد حمد الله

تحرك وليد الأحمد، مدافع نادي الفيصلي، وطلب من إدارة ناديه، بتقديم شكوى رسمية ضد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، بسبب ما بدر منه خلال المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما.

لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، اتخذت قرارًا بإيقاف حمد الله لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت، لحين اتخاذ قرار ضده، بسبب الواقعة غير الأخلاقية التي بدرت منه خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي، ضد الأحمد مدافع عنابي سدير.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الفيصلي ستقوم برفع شكوى رسمية ضد حمد الله إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيتم إرفاق خطاب اللاعب مع الشكوى.

إدارة الفيصلي لن تقوم بتكليف محامي من أجل تولي الشكوى، ولكنها ستقوم بإرسالها بشكل مباشر إلى اتحاد الكرة السعودي، على أن يقوم وكيل أعمال اللاعب بمتابعة سير الشكوى.

ومن جهته، علق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على الواقعة، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يقول فيها: "لا عقوبة بشبهه إما إدانة أو براءة والشك يفسر لصالح المتهم، لو ثبت لنا تجاوزًا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الانضباط، سنستأنف ضد قرار إيقاف حمد الله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته، ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين".

وظهر حمد الله خلال اللقطات التليفزيونية بمباراة النصر أمام الفيصلي، بقيامه بتصرف غير أخلاقي تجاه مدافع نادي الفيصلي الأحمد، خلال المباراة التي أقيمت في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين، والتي حسمها عنابي سدير لصالحه بهدف دون رد.